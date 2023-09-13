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الشرطة الإيطالية تغرم سائحتين أستراليتين لاستحمامهما في نافورة تريفي

مجتمع

الشرطة الإيطالية تغرم سائحتين أستراليتين لاستحمامهما في نافورة تريفي
Globallookpress Patrizia Cortellessa/Keystone Press Agency
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فرضت الشرطة الإيطالية غرامة مالية على سائحتين أستراليتين لاستحمامهما في نافورة تريفي، أحد أشهر المعالم السياحية للعاصمة الإيطالية روما.

ووقع الحادث مساء الأحد 10 سبتمبر، حيث قررت مجموعة من السياح الأستراليين الذين كانوا يحتفلون بعيد ميلاد أحدهم، الاستحمام في مياه النافورة، على غرار بطلة فيلم فيديريكو فيليني "الحياة الحلوة" التي كانت تمثلها النجمة السويدية أنيتا إيكبرغ.

وكان في المياه شاب وفتاتان. وأوقفت الشرطة الأخيرتين، حيث تمكن صديقهما من الخروج من النافورة قبل وصول الشرطة.

الشرطة الإيطالية تغرم سائحتين أستراليتين لاستحمامهما في نافورة تريفي
ilmessaggero.it
الشرطة الإيطالية تغرم سائحتين أستراليتين لاستحمامهما في نافورة تريفي
ilmessaggero.it

وتم فرض غرامة 450 يورو على كل واحدة من السائحتين، اللتين كانتا بحالة السكر، وتحدثتا بعدم معرفتهما عن حظر الاستحمام في النافورة.

الشرطة الإيطالية تغرم سائحتين أستراليتين لاستحمامهما في نافورة تريفي
ilmessaggero.it

وتحدث مثل هذه المخالفات بنافورة تريفي بشكل متكرر، حيث اقترح أحد المسؤولين في مجلس بلدية روما الحد من وصول السياح إلى النافورة.

المصدر: نوفوستي

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