شابة كورية تتعرض للتحرش أثناء بث مباشر في هونغ كونغ (فيديو)

أثار مقطع فيديو لتعرض شابة كورية للتحرش في هونغ كونغ أثناء بث مباشر ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد أدى هذا الحادث المزعج الذي تم التقاطه بالكاميرا بينما كانت الضحية تبث رحلتها اليومية على Twitch وهي منصة بث مباشر شهيرة، إلى تفاقم المخاوف بشأن سلامة منشئي المحتوى عبر الإنترنت.

ووثق مقطع الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، المتهم وهو يتتبع الشابة في درج مترو الأنفاق أثناء عودتها إلى منزلها.

وفي البداية، حاول الدخول معها في محادثة متظاهرا بالارتباك بشأن نظام النقل العام، وبدون سابق إنذار أمسك بذراعها وأصر على مرافقتها.

وواصل الرجل الذي يزعم أنه هندي ملاحقتها في مترو الأنفاق وهو يردد: "اسمعي، تعالي معي.. أنا وحدي"، فيما كانت هي تترجاه ليرتكها في حال سبيلها.

وقام المعتدي المشتبه به والذي عرفه مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي باسم أميت 46 عاما، بمحاصرتها على جدار في الدرج المعزول وشرع في الاعتداء عليها ولم جسدها وقبلها، وتم تصوير كل ذلك عبر البث المباشر.

وحسب ما وثقته عدسة الكاميرا، ترك المتحرش الشابة في حال سبيلها عندما لاحظ قدوم رجل.

هذا وأكدت وسائل إعلام أن الشرطة ألقت القبض على المشتبه به في هونغ كونغ بتهمة التحرش بسائحة كورية جنوبية كانت تبث زيارتها للمدينة على الهواء مباشرة.

المصدر: وسائل إعلام