مصر.. رئيس إذاعة القرآن الكريم يرد على "عدم بث أذان المغرب بسبب وزير الأوقاف"

أكد رئيس إذاعة القرآن الكريم بمصر رضا عبد السلام أن عدم بث أذان المغرب اليوم كان بسبب مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ولأن القرآن كان يُتلى خلال المؤتمر ولا يصح قطع آياته.

وقال رضا عبد السلام في تصريحات لـ"القاهرة 24": "سبب عدم إذاعة أذان مغرب اليوم ليس كلمة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ولكن لأن القرآن كان يُتلى خلال المؤتمر ولا يصح قطع القرآن".

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وأوضح عبد السلام أنه لو كانت هناك فقط كلمة الوزير كنّا قطعنا البث "ولا مشكلة في ذلك"، مبينا أنه "لكن أن نقطع البث والقرآن يُتلى فهذا لا يصح".

هذا وقد ثار جدل خلال الساعات الماضية بسبب عدم بث إذاعة القرآن الكريم أذان مغرب اليوم، الأمر الذي أرجعه البعض إلى أن مسؤولي إذاعة القرآن الكريم لم يبثوا الأذان بسبب كلمة وزير الأوقاف.

بدوره، أوضح رئيس الإذاعة أن سبب ذلك أن القرآن كان يتلى أثناء وقت المغرب ومن ثم لا يصح قطع بث القرآن.

المصدر: القاهرة 24