مصر.. بلاغ للنائب العام يتهم صاحبة قناة "يوميات شيماء" بنشر الفسق والفجور (فيديو)

تقدم المحامي المصري مؤسس حملة "تطهير المجتمع"، أشرف فرحات، ببلاغ للنائب العام يتهم فيه صاحبة قناة "يوميات شيماء" على مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر الفسق والفجور.

وأوضح المحامي أشرف فرحات في بلاغه المقدم للنائب العام، أن صاحبة قناة "يوميات شيماء" تقوم ببث محتوى إباحي من خلال قناتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب راغبي المتعة الحرام.

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وأكد فرحات أن المحتوى الذي تبثه تلك السيدة من خلال قناتها يحرض على الفسق والفجور بالإضافة إلى عبارات جنسية صريحة.

وأفاد بأنها تعرض مقاطع فيديو وصورا لفتيات متنوعة تحت عناوين مخلة تخدش الحياء العام.

وأضاف فرحات أنه أرفق مع البلاغ الذي تقدم به عددا من مقاطع الفيديو التي نشرت على القناة، مشيرا إلى أنها توضح طبيعة المحتوى المقدم الذي يعرضها للمساءلة القانونية لمخالفتها نصوص القانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك لمخالفتها الصريحة لنص المادتين 25 و26 من القانون ذاته.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري