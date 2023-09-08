مسؤول سعودي يكشف حقيقة ما تم تداوله بشأن سجن ولي أمر أي طالب تتجاوز نسبة غيابه 20%

نفى متحدث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، محمد الرزقي، الأنباء المتداولة بشأن سجن ولي أمر الطالب الذي تتجاوز نسبة غيابه 20% من العام الدراسي دون عذر.

وفند الرزقي ما تم تداوله بشأن إحالة ولي أمر الطالب الذي تتجاوز نسبة غيابه 20% من العام الدراسي دون عذر إلى النيابة والمحكمة وسجنه، كما لفت إلى عدم وجود ما يشير إلى هذا الإجراء في نظام حماية الطفل.

وأوضحت مدير عام التوجيه الطلابي بوزارة التعليم، د. هيام العوفي، في وقت سابق، الإجراء الذي تتخذه وزارة التعليم حال وصل عدد أيام الغياب المدرسي للطالب إلى 15 يوما.

وقالت العوفي خلال لقاء لها مع وسائل الإعلام أنه: "إذا كان غياب الطالب 15 يوما يتم تحويل الملف من المدرسة إلى الرعاية الطلابية بإدارة التعليم".

هذا وقد استبقت وزارة التعليم بدء العام الدراسي الجديد هذا العام، وجددت تحذيراتها من غياب الطلاب عن مدارسهم دون عذر، وأشارت إلى فرض عقوبات متدرجة، بحق الطالب المتغيب، تبدأ بـ"الإنذار"، وتصل إلى تطبيق ما ورد في نظام حماية الطفل.

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المصدر: "المواطن"