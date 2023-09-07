مصر.. فنانة مشهورة تحذر الفتيات بسبب "سفاح الجيزة"

قالت الفنانة المصرية الكبيرة ميمي جمال إن دورها في مسلسل سفاح الجيزة صعب للغاية، كونها عمة البطل الذي أقدم على قتلها.

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وتابعت جمال خلال لقائها مع الإعلامية مي البحيري، ببرنامج "كلام ما بينا" على قناة صدى البلد أن التربية والظروف المجتمعية من العوامل التي قد تصنع المجرم، مشيرة إلى أنها شعرت أن دورها مؤثر حينما حصلت على سيناريو مسلسل سفاح الجيزة.

وواصلت جمال: "قررت أغسل وشي، وظهرت بدون ميكيب أو حواجب في مشهد قتلي على يد أحمد فهمي"، مؤكدة أن أحمد فهمي أجاد في تقديم الدور رغم أن اسمه ارتبط بالأدوار الكوميدية.

وحول منظومة الزواج، حذرت الفنانة ميمي جمال مما يسمى زواج التيك أواي: "دول بيتعرفوا على بعض بعد الزواج، بشوف في الساحل البنات كلهم شبه بعض، نفس اللبس، نفس البنطلون، مش بحس إني شايفة بنوتة، وهو ما يسبب أزمات بعد الزواج"، مشيرة إلى أهمية إعطاء الطرفين فرصة خلال فترة الخطوبة، مع ضرورة إخضاع أنفسهما لاختبارات صعبة، كي يدخلا العلاقة وهما على ثقة تامة من إمكانية نجاحها.

وأضافت" بناتي حينما قررتا الزواج، كان زوجي ما يزال على قيد الحياة"، مشيرة إلى أنها لم تكن تعلم أنها ستنجب توأما إلا ليلة ولادة ابنتيها.

المصدر: مصر تايمز