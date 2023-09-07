مصر.. سيدة تكتشف كارثة في منتج منتشر بالأسواق وتوجه تحذيرا عاجلا

حذرت سيدة مصرية من كارثة كشفت عنها في منتج تقليد لمنتج شهير يسمى "فلامنكو" تسبب فى ظهور ألوان صناعية وخطيرة على يد نجلها، مستغيثة بوزارة الصحة لحماية الأطفال من المنتجات المقلدة.

وقالت السيدة: "تحذير مهم جدا للأسف جبت منتج اسمه فلامكو بدل من المنتج الأصلي فلامنكو، ومأخدتش بالي من اختلاف الاسم غير بعد ما حصلت الكارثة دي، المنتج ده أكله أطفال وفجأة بقهم بقى لونه أسود، وأيديهم مليانة ألوان، وجسمهم كله بقى في نقط ألوان غريبة".

وتابعت: "المنتج ده كارثة ولازم يتسحب من السوق واضح إنه مفيش أي رقابة على المنتجات، إزاي في منتج يبقى تأثيره بالمنظر ده، أنا عملت شكوى في أكثر من مكان ومستنية أشوف رد الفعل ولازم شركة فلامنكو تدخل وتحمي اسمها لو الموضوع يهمهم لإنه كارثة".

المصدر: مصر تايمز