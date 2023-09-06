شبيهة "جورجينا" السعودية تنشر صورة لها بدون "مكياج" وتثير تفاعلا كبيرا بمواقع التواصل (صورة)

انتشرت في مواقع التواصل بشكل كبير صورة للشابة سعودية ريما العنزي بدون مساحيق تجميل (مكياج)، المعروفة بـ"شبيهة جورجينا" صديقة النجم البرتغالي لاعب نادي "النصر" كريستيانو رونالدو.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية الصورة التي تشرتها ريما العنزي، حيث ظهرت العنزي بملامحها الطبيعية دون استخدام أي "مكياج".

ولاقت الصورة تفاعلا واسعا بمواقع التواصل، حيث علق الكثير من النشطاء عليها، فبعضهم من سخر من فكرة "الشبع من جورجينا"، في حين اعتبر البعض أن الشابة السعودية أجمل من صديقة رونالدو، بالإضافة إلى أن البعض وجد أن بشرة ريما جميلة بدون مساحيق تجميل.

بشرتها حلوه بدون فلاتر و مكياج — نورة الحسيني. (@INOURA919) September 5, 2023

أرى كل شئ الا الشبه 😗 — سيدة بدون أعمال 🧸 (@w25_27) September 5, 2023

احلى من جورجينا🥳🥳🥳🥳🥳 — 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐞 (@iim__ri) September 5, 2023

المصدر: RT