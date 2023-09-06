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حادث مأساوي في ديار بكر.. رفضته فأطلق النار على عريسها يوم الزفاف (فيديو)

مجتمع

حادث مأساوي في ديار بكر.. رفضته فأطلق النار على عريسها يوم الزفاف (فيديو)
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أصيب عريس تركي بجروح خطيرة بعد تعرضه لهجوم بسلاح ناري خلال حفل زفافه في ولاية ديار بكر.

ورصد فيديو صوره أحد المدعوين، لحظة اقتحام شاب سبق للعروس أن رفضته حين تقدم لخطبتها، قاعة زفاف في منطقة غازيلر بكايابينار المركزية، حيث سحب مسدسه وأطلق النار على العريس، ليتسبب له بإصابة خطيرة جدا، إضافة إلى إصابة طفل كان بجواره برصاصة مرتدة.

وتم نقل العريس إلى مستشفى خاص من قبل أقاربه، فيما تم نقل الطفل إلى مستشفى غازي ياسارجيل للتدريب والأبحاث من قبل الفرق الطبية.

وباشرت فرق الشرطة التحقيق في الحادث، وألقت القبض على المشتبه به، الذي لاذ بالفرار.

المصدر: Haber Turk

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