مصر.. الحكومة تتدخل بعد سرقة لوحة إعلامي كبير من أمام منزله واستغاثة نجلاء فتحي

استغاثة الفنانة نجلاء فتحي مؤخرا بعد سرقة لصوص لوحة اسم زوجها الكاتب الصحفي والإعلامي الكبير الراحل حمدي قنديل المعلقة على منزلهما.

وعلقت وزيرة الثقافة المصرية نيفين الكيلاني، على استغاثة الفنانة نجلاء فتحي، بعد سرقة لوحة "عاش هنا حمدي قنديل" والخاصة بزوجها الإعلامي الراحل، والتي جرى تعليقها قبل سنوات على مدخل عمارته في شارع الميرغني بمصر الجديدة.

وقالت الكيلاني إن الوزارة تتلقى بلاغات كثيرة بشأن سرقة لوحات "عاش هنا"، نظرا لأن هذه اللوحات مصنوعة من النحاس، مشيرة إلى أن الفنانة نجلاء فتحي تواصلت معها للإبلاغ عن الأمر، وجرى حل المشكلة، إذ وضعت لوحة جديدة باسم الإعلامي الراحل.

ولفتت إلى أن رئيس جهاز التنسيق الحضاري، محمد أبوسعدة، المسؤول عن المشروع، أبلغها بسرقة نحو 80 لوحة منذ إطلاق المشروعة، موضحة أنها نصحت بصناعة اللوحة من معدن بديل للنحاس، حتى لا تكون مطمعا للسرقة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية