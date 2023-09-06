"تعرضت للسرقة في أوروبا".. خبير سياحي يرد على فيديو سائحة بريطانية في مصر

رد رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية في مصر الخبير السياحي محمد عثمان، على صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بعد نشرها تقريرا لسائحة بريطانية ادعت فيه أنها عاشت أسوأ تجربة لها في مصر.

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وقال الخبير المصري إن هناك بعض الحالات القليلة جدا والفردية من المضايقات التي يتعرض لها السائحون في مصر، ولكنها حالات فردية لا تمثل السياحة المصرية.

وأوضح في تصريحات خاصة لـRT، أن هذا الأمر يحدث في كل دول العالم وليس في مصر فقط مشيرا إلى أن مصر تتمتع بالأمن والاستقرار وتقدم منتج سياحي متميز للعالم أجمع.

وكشف أنه خلال زيارته إلى برشلونة بإسبانيا ضمن مجموعة تضم 5 أشخاص، تعرض 4 منهم إلى السرقة، كما تعرضوا لأعمال مضايقة في واحد من أهم شوارع مدريد وهو شارع "جران فيا"، مشيرا إلى حدوث حالة فردية لا تمثل الشعب المصري الودود، وهو ما جعل صحيفة الاندبندنت تقول أن مصر واحدة من أفضل 5 مقاصد سياحية يوصى بزيارتها هذا العام، وهو شهادة على جودة الخدمة في مصر.

وأوضح أنه لا شك في حالات استثنائية في كل مكان ولا يجب تعميمها، فأغلب السائحين يزورون مصر أكثر من مرة وبشكل متكرر لما تتمتع به من تجربة سياحية فريدة.

وكانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قد نشرت تقريرا لسائحة بريطانية ادعت فيه أنها عاشت أسوأ تجربة لها في مصر.

وأشارت إلى أنها أمضت أسبوعا في مصر لزيارة أهرامات الجيزة وغيرها من المعالم التاريخية ولكنها شعرت بعدم الأمان طوال الوقت، حيث تم تدمير عطلتها من قبل المحتالين الذين يتربصون في كل مكان بالسياح في محاولة لتخليصهم من أموالهم.

المصدر: RT