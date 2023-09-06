أمير سعودي يستشيط غضبا بسبب تعليق على "X": معيب ما تفعله!

أثار أحد النشطاء على منصة "X" غضب الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد، بعد أن انتقده على تصريحات سابقة له حول سبب انضمام لاعبين عالميين إلى الدوري السعودي.

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وقال صاحب حساب، "BANDAR ABDULLAH" في منشور على صفحته: "الأمير عبدالرحمن بن مساعد هو الذي فتح على نفسه الباب حينما اختزل سبب قدوم اللاعبين للسعودية من أجل (المال) فقط، وحينما حاول التقليل من تأثير رونالدو وأن الصندوق استقطبه كأول لاعب من باب الصدفة وليس عمل مخطط.. وأن الموضوع أشبه بالتسوق من الأندية!!"

ورد الأمير قائلا: "معيب ما تفعله بأن تكذب على لساني هذه تغريدتي فأين قلت إن الصندوق استقدمه من باب الصدفة.. ثم نعم اللاعبون العالميون جاؤوا بسبب العروض المالية المجزية والا لما أتوا والله يعز اللي جابهم.. هذا ما ينقصني أن تزايد علي في حبي لبلدي".

بالنسبة لعلاقة السيتي بصلاح والأهرامات فقد أجبت على هذا في ردي على الأخ الكريم ابي حمدان في الصورة المرفقة ..

أما عن قولك أن تغريدتي هي محاولة لكسب الود الخ.. بعد سحب البساط عن رونالدو ودوره المعلوم……

فحقيقة الأمر أن هذه محاولة منك لإخراج الموضوع عن سياقه بتحويله لصراع بين… https://t.co/XSeQ4Kj3Fjpic.twitter.com/Do1yEoKs61 — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) September 5, 2023

وفي وقت سابق، علق الأمير السعودي على موضوع استقطاب لاعبين دوليين قائلا: "نحترم مصر ونجلها ( أكثر منك بالتأكيد) فنحن لا نرى أن الموسيقيين المصريين يباعون لنشتريهم ولا نرى أن المغنيين والفنانين المصريين يباعون لنشتريهم ولا نرى أن الإعلاميين المصريين يباعون لنشتريهم".

وأضاف: "أما الثقافة المصرية نستفيد منها نعم ونفخر بها مثلما نستفيد من أي ثقافة في العالم ولذلك نمضي بخطى سريعة في التطور والنمو والتقدم ولا نشغل نفسنا بمراقبة ما يفعله غيرنا بل ننشغل في تطوير بلادنا وشعبنا ولذلك تقدمنا ونتقدم وسنتقدم أكثر بعون الله وفضله ثم بعزيمة شعب عظيم وقيادة عظيمة".

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وتابع: "أما بالنسبة للاعب الكبير محمد صلاح فنحن لا نسعى لشرائه بل لشراء عقده الذي بيع لأكثر من نادي منذ أن كان في نادي المقاولون الى أن وصل لليفربول وأصبح من أهم لاعبي العالم لذلك سعينا لشراء عقده ليساهم في الخطة الموضوعة لجعل الدوري السعودي من اهم خمس دوريات في العالم وسيكون كذلك وستراه وستعلق عليه بتعليق يفوق حنق تعليقك هذا".

وختم: "إن جاء صلاح سيضيف للدوري السعودي وسنسعد به بين أهله وفي بلده وإن لم يأت لن يتأثر المشروع الرياضي السعودي وستتحقق أهدافه بعون الله ورغم أنفك.. كل الاحترام والحب والتقدير لمصر وكل ما عكس ذلك هو لك".

نحترم مصر ونجلها ( أكثر منك بالتأكيد) فنحن لا نرى أن الموسيقيين المصريين يباعون لنشتريهم ولانرى أن المغنيين والفنانين المصريين يباعون لنشتريهم ولا نرى أن الإعلاميين المصريين يباعون لنشتريهم أما الثقافة المصرية نستفيد منها نعم ونفخر بها مثلما نستفيد من أي ثقافة في العالم ولذلك… https://t.co/7Mw3gSj5iU — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) September 3, 2023

المصدر: RT