السعودية.. تركي آل الشيخ يمازح رئيس البنك الأهلي حول فرق الطول بينهما ويثير تفاعلا كبيرا (صورة)

نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية المستشار تركي آل الشيخ صورة جمعته بالرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي SNB طلال الخريجي، ممازحا عن فرق الطول بينهما، ما أثار تفاعلا.





وعلى حسابه في منصة "إكس"، نشر المستشار تركي آل الشيخ الصورة وظهر بالثوب الخليجي مبتسما ومشبكا يده في يد "الخريجي" الذي وقف إلى جواره مرتديا بدله رسمية.

وعلق آل الشيخ على الصورة قائلا: "مع أخي طلال الخريجي الرئيس التنفيذي للبنك الاهلي السعودي SNB، وإن شاء الله نشوف شيء مميز لعملاء البنك في موسم الرياض".

وأضاف ممازحا: "ما أحب أصور مع أحد أطول مني كذا بس مضطر عشان الموسم".

مع اخي طلال الخريجي الرئيس التنفيذي للبنك الاهلي السعودي SNB … وان شاءالله نشوف شي مميز لعملاء البنك في موسم الرياض ❤️🇸🇦 (ما احب اصور مع احد اطول مني كذا بس مضطر عشان الموسم 😎) pic.twitter.com/ES2CXT8hsx — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 4, 2023

وتفاعل رواد مواقع النواصل الاجتماعي بشكل كبير مع الصورة، معربين عن إعجابهم بالصورة وبمزحة آل الشيخ، كما تمنوا التوفيق للمستشار في أعماله القادمة.

المصدر: RT