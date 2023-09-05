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السعودية.. تركي آل الشيخ يمازح رئيس البنك الأهلي حول فرق الطول بينهما ويثير تفاعلا كبيرا (صورة)

مجتمع

السعودية.. تركي آل الشيخ يمازح رئيس البنك الأهلي حول فرق الطول بينهما ويثير تفاعلا كبيرا (صورة)
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نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية المستشار تركي آل الشيخ صورة جمعته بالرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي SNB طلال الخريجي، ممازحا عن فرق الطول بينهما، ما أثار تفاعلا.



وعلى حسابه في منصة "إكس"، نشر المستشار تركي آل الشيخ الصورة وظهر بالثوب الخليجي مبتسما ومشبكا يده في يد "الخريجي" الذي وقف إلى جواره مرتديا بدله رسمية.
وعلق آل الشيخ على الصورة قائلا: "مع أخي طلال الخريجي الرئيس التنفيذي للبنك الاهلي السعودي SNB، وإن شاء الله نشوف شيء مميز لعملاء البنك في موسم الرياض".

وأضاف ممازحا: "ما أحب أصور مع أحد أطول مني كذا بس مضطر عشان الموسم".

وتفاعل رواد مواقع النواصل الاجتماعي بشكل كبير مع الصورة، معربين عن إعجابهم بالصورة وبمزحة آل الشيخ، كما تمنوا التوفيق للمستشار في أعماله القادمة.

السعودية.. تركي آل الشيخ يمازح رئيس البنك الأهلي حول فرق الطول بينهما ويثير تفاعلا كبيرا (صورة)
السعودية.. تركي آل الشيخ يمازح رئيس البنك الأهلي حول فرق الطول بينهما ويثير تفاعلا كبيرا (صورة)

المصدر: RT

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