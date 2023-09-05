بعد فيديو أثار الرأي العام.. الأمن السعودي يتعامل مع شخص أحرق موقعا مخصصا لانتظار الحافلات (فيديو)

أعلن الأمن العام السعودي أن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض تمكنت من القبض على شخص أحرق موقعا مخصصا لانتظار الحافلات.

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وفي مقطع فيديو للواقعة نشره الأمن العام عبر حسابه في منصة "إكس"، قالت وزارة الداخلية في بيان: "قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على مواطن لإحراقه موقعا مخصصا لانتظار الحافلات"، لافتة إلى أن الشخص المذكور قام بـ"سكب مادة سريعة الاشتعال" في الموقع.

وأكدت السلطات السعودية أنه جرى توقيف الجاني واتخذت بحقه "الإجراءات النظامية"، وتمت إحالته إلى النيابة العامة.

🎥 | إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض تقبض على شخص أحرق موقعًا مخصصًا لانتظار الحافلات pic.twitter.com/Z3DgeZ14w7 — الأمن العام (@security_gov) September 4, 2023

وانتشر مقطع الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار الرأي العام السعودي، حيث استغرب النشطاء من هذا التصرف، وطالبوا بمعاقبة الجاني بشدة.

هالاشكال لازم يطبق عليهم اشد انواع العقوبات لكي يكونو عبره لمن يعتبر. — ابو فيصل (@Amows1411) September 4, 2023

المصدر: RT