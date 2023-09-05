هجوم واسع على صحيفة بريطانية وسائحة بسبب فيديو من الأهرامات

شن عدد كبير من المصريين والسياح الأجانب هجوما كبيرا على صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بعد نشرها تقريرا لسائحة بريطانية ادعت فيه أنها عاشت أسوأ تجربة لها في مصر.

في البداية نشرت الصحيفة البريطانية، تقريرا يتحدث عن إحدى السائحات التي كشفت عن سبب تحول زيارتها لمصر إلى واحدة من أسوأ تجارب السفر في حياتها.

وأوضحت الصحيفة أن جريس تشينغ، المعروفة باسم @gracietravels، أمضت أسبوعا في مصر مصر لزيارة أهرامات الجيزة وغيرها من المعالم التاريخية ولكنها شعرت بعدم الأمان طوال الوقت، حيث تم تدمير عطلتها من قبل المحتالين الذين يتربصون في كل مكان بالسياح في محاولة لتخليصهم من أموالهم.

وتحدثت السائحة بشكل سلبي كبير عن مصر على تطبيق "تيك توك" وقالت: "شعرت بعدم الارتياح الشديد عند زيارتي لمصر... الاحتيال مشكلة كبيرة هنا".

وتعرضت الصحيفة البريطانية لهجوم كبير على موقع "فيسبوك"، حيث قام بالتعليق قرابة 3900 شخص يحكي عدد كبير منهم عن مصر وتجاربهم الرائعة، بالإضافة إلى المصريين الذين اعتبروا أن ديلي ميل تقوم بحملة ممنهجة ضد مصر بشكل كبير.

المصدر: RT