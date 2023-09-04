أمين الفتوى في مصر: المرأة لم تُخلق لتكون خادمة للرجل

قال الشيخ عمرو الورداني، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن المرأة لم تُخلق لتكون خادمة للرجل، وأن الرجل لم يخلق أيضا ليكون خادما للمرأة.

وخلال برنامجه "ولا تعسروا"، أوضح عمرو الورداني أن فكرة أن المرأة خلقت لخدمة الرجل من الأفكار الفاسدة التي يجري تكريسها خلال تربية الأطفال.

وشد الورداني على أن المرأة خُلقت لتحيا مع الرجل حياة كريمة، مضيفا: "لما الأخت بتعمل كوباية شاي لأخوها، ده من باب محبة، ومن باب إن هي بتشكر له إن سندها، مش إنها خلقت عشان تخدمه".

ولفت إلى أن هذه الطريقة في التربية تهدر قيمة الرجولة عند الولد، كما أنها تهدر كرامة البنت باعتبارها ليس لها وجود وقيمة عند الأسرة.

وبين أمين الفتوى أن التعامل مع المرأة على أنها فتنة ولا يجب ألا تخرج من المنزل من الأفكار التي كرسها التدين الكمي.

وأضاف: "تربية البنات على أن الست ملهاش غير بيت جوزها وإن قيمتها بس في الزواج، من الأفكار الفاسدة، لأن أول ما السن يتقدم بيها عن السن اللي إحنا حطينا لها للزواج تكتئب، وتشعر إن حياتها بتضيع منها، ده تفكير ضيق".

المصدر: "المصري اليوم"