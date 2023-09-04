لماذا لم تنفذ وصية رجل الأعمال المصري محمد الفايد بعد وفاته؟

سيطرت حالة من الحزن على محبي رجل الأعمال المصرى محمد الفايد، بعد إعلان وفاته عن عمر ناهز 94 عاما في العاصمة البريطانية لندن مؤخرا.

وأوصى محمد الفايد حسب مخرجه الفني بيل ميتشل، بتحنيط جثمانه كالفراعنة بعد وفاته، واستخدام موميائه عقربا في الساعة العملاقة في قمة متجر الفايد الرئيسي "هارودز" في منطقة نايتسبرج اللندنية الراقية بعد وفاته.

وأضاف بيل ميتشل: أعتقد أن هذا المشروع سيكون ممتعا للغاية بالنسبة لي شخصيا، لقد اختار الفايد أن يتم استخدام جثمانه المحنط كعقرب للساعة، لكي يبقى في حركة دائمة مع الزمن لسنوات طويلة بعد وفاته.

ووفقا لصحيفة "الوطن المصري"، فإن محمد الفايد قال في مقابلة سابقة، إنه لن يعود لمصر إلا بعد وفاته ما يعنى أنه عدل عن وصيته الأولى.

ولد الملياردير المصري محمد الفايد في 27 يناير 1929 بمدينة الإسكندرية، بمنطقة رأس التين من أب بسيط، يعمل مدرسًا للغة العربية، والتحق في صغره بأعمال كثيرة، كما عمل عتّالا بميناء الإسكندرية.

تزوج رجل الأعمال المصري من الكاتبة سميرة خاشقجي، وانتقل إلى دبي عام 1960، إذ عمل في مجال العقارات والتنمية، وفي عام 1975 انتقل الفايد إلى المملكة المتحدة، واشترى فندق ريتز في باريس، ثم سلسلة محلات "هارودز" في لندن عام 1985.

المصدر: الوطن