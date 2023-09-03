الأردن.. مقطع فيديو لسرقة سيارة فتاة وسحلها يثير ضجة والسلطات تكشف مفاجأة بشأن المتهم! (فيديو)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن بمقطع فيديو لسحل فتاة وجرها لأكثر من 300 متر، أثناء سرقة مركبتها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو الذي يظهر فيه السارق وهو يقتحم على الفتاة سيارتها فجأة بالشارع العام في منطقة الدوار السابع في عمان بالأردن، حيث حاولت منعه والهروب، إلا أن السارق استطاع أن يتحكم من مقعد القيادة، ويقود السيارة، لتعلق الفتاة بالمركبة ويقوم بجرّها لأكثر من 300 متر، ما تسبب بإلحاق الأذى بها.

فيديو صادم.

لص حاول سرقة منزل وعند فشله وهروبه شاهد فتاة تقوم بالأصطفاف بمركبتها، فسرق مركبتها وألحق بها الأذى، وذلك بعد جرها بالمركبة في منطقة الدوار السابع بالعاصمة عمان. 🧐#الأردنpic.twitter.com/6RREPC1n6b — رأفت الزعبي (@7PRrKeS07WXEUtk) September 2, 2023

من جهتها، تمكنت قوة أمنيّة من البحث الجنائي القبض على سارق تسبب بإيذاء فتاة أثناء محاولته سرقة مركبتها، بعد أن تمكنت من التعرف على هويته وتحديد مكان اختبائه بزمن قياسي، جيث أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام تفاصيل الفيديو المتداول، والذي ظهرت خلاله عملية سرقة لمركبة أثناء قيام سائقتها بالاصطفاف بالشارع العام في منطقة الدوار السابع، مشيرا إلى أن الحادثة بدأت بمحاولة سرقة أحد المنازل في منطقة الدوار السابع، إذ فشل السارق بإكمال سرقته بسبب تنبه ساكنة في المنزل فقام بالاعتداء عليها والفرار من المكان.

وحسب ما ذكرت وكالة "عمون" الإخبارية، فقد أسندت النيابة العامة لشخص صاحب أسبقيات جرمية يبلغ من العمر 21 عاما 5 تهم بعد أن اعتدى على سيدة طاعنة في السن، وهي نائمة في منزلها بمنطقة الدوار السابع غربي العاصمة عمان، وضرب ابنتها في وجهها بأداة حادة وسرق مصاغا ذهبية، ثم اعتدى على سيدة في مركبتها أمام المنزل وجرها لمسافة تزيد عن 300 متر.

وأسند المدعي العام المناوب لمحكمة الجنايات الكبرى للمتهم ارتكابه جناية الشروع بالقتل تمهيدا لجناية، وجناية الشروع بالقتل تمهيدا لجنحة، وجناية إيذاء الوجه، وجناية سرقة مركبة، وجنحة سرقة منزل، والتي تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة المؤبدة لمدة 30 عاما.

واعترف المتهم أمام النيابة العامة بارتكابه الجرائم المسندة إليه كافة، وبين أنه قام بالدخول إلى المنزل في منطقة الدوار السابع صباح يوم أمس في الساعة السابعة صباحا، وأخذ مصاغا ذهبية، وفي هذه اللحظة استيقظت سيدة طاعنة في السن عليه، وحاول خنقها، واعتدى عليها بالضرب، واستيقظت ابنتها الموجودة معها في المنزل، وبادرها بالضرب بأداة حادة على وجهها، ثم غادر المنزل من نفس الطريق التي دخل منها إليه.

ووفق "عمون"، اعترف المتهم أنه وعند نزوله من المنزل صادف وجود فتاة تقوم بركن مركبتها على الشارع، واعتدى عليها وسرق مركبتها، وعلق الفتاة بحزام الأمان الذي كانت ترتديه وجرها لمسافة تجاوزت 300 متر على الشارع ولم يستجب لصراخها والألم الذي لحق بها جراء جرها على الأرض الخشنة.

هذا وقام مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى المناوب يتوقيف المتهم لدى إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل لمدة 15 يوما على ذمة القضية، وتبين أنه من ذوي الأسبقيات الجرمية، وبالتالي هو مكرر لارتكاب الجرائم بالمعنى القانوني، إذ تبين أن المتهم لديه كشف طويل من الأسبقيات الجرمية تمثلت بالسرقات المتكررة والإقامة جبرية، وترقد سائقة المركبة التي وقعت ضحية أفعاله الإجرامية وتكرارها في إحدى المستشفيات، وحالتها العامة متوسطة.





المصدر: "عمون"