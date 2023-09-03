سر تجاهل المصريين في بريطانيا جنازة رجل الأعمال الكبير محمد الفايد

كشفت ميرفت خليل، رئيسة اتحاد الجالية المصرية في المملكة المتحدة سر تجاهل جنازة محمد الفايد، رجل الأعمال المصري الشهير الذي توفي يوم الجمعة الماضي.

وأرجعت ميرفت خليل إلى أن عدم حضور أعضاء الجالية المصرية، وممثلي سفارة مصر في لندن، لمراسم تشييع جنازة محمد الفايد، من مسجد ريجانز بارك، إلى عدم العلم بنبأ الوفاة.

وأوضحت في تصريحات صحفية أنه على الرغم من وجود عشرات من المصلين في المسجد، للمشاركة في صلاة الجنازة، فإن غياب وسائل الإعلام حرم الجالية من معرفة خبر الوفاة.

وأضافت رئيسة اتحاد الجاليات المصرية: "فوجئنا بخبر الوفاة، وموعد جنازة محمد الفايد، من أحد أعضاء الجالية، الذي شارك في صلاة الجنازة هناك، بعد أن علم بالصدفة أيضا'، مشيرة إلى أن أبناء محمد الفايد، لم يكونوا على تواصل مع الجالية المصرية من الأساس، وتعاملوا مع موضوع الوفاة بشكل بسيط للغاية بعيدا عن الأضواء، باعتبار أنه سيتم دفنه في مزرعته الخاصة بأوكستد، جنوب غرب لندن".

ولفتت إلى أن مسؤولي السفارة والقنصلية المصرية لم يعلموا بخبر الوفاة إلا بعد انتهاء مراسم الجنازة، وذلك لدفنه في بريطانيا، مضيفة: 'في حالة ترحيل الجثمان إلى مصر ودفنه بها فبالتأكيد سيكون لدى المسؤولين بالسفارة علما مسبقا'.

وأكدت خليل أن السبب نفسه هو الذي حرم نخبة المجتمع الإنجليزي من حضور مراسم جنازة محمد الفايد، لعدم علمهم بالوفاة في حينها، كما نفت تجاهل الإعلام البريطاني لخبر الوفاة عمدا، وقالت إن محمد الفايد كان شخصية لها ثقلها واحترامها في المجتمع البريطاني، وتأخر تناول وسائل الإعلام في لندن للخبر، يرجع إلى محاولات التأكد والتوثيق وليس لسبب آخر.

وكشفت عن موعد إقامة عزاء محمد الفايد، الذي سيكون يوم الجمعة المقبل في لندن.المصدر: وسائل إعلام مصرية