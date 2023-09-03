السعودية.. الداخلية تصدر بيانا بشأن إعدام شخص قتل مواطنا بإطلاق النار عليه

أصدرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأحد، بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصا (إعدام) بمواطن قتل آخر منطقة الرياض.

وقالت الداخلية في بيانها: "أقدم عبد الرحمن بن مشبب بن فهد القحطاني، سعودي الجنسية، على قتل سعيد بن عبد العزيز بن سعيد الشهراني، سعودي الجنسية، وذلك بإطلاق النار عليه من سلاح مسدس عدة طلقات مما أدى إلى وفاته، بسبب خلاف بينهما".

وأضاف البيان: "وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه".

وتابعت الداخلية في بيانها: "وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني عبد الرحمن بن مشبب بن فهد القحطاني، سعودي الجنسية، يوم الأحد بتاريخ 18 صفر 1445 هجري الموافق 3 سبتمبر 2023 بمنطقة الرياض".

وأكمل البيان: "وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره".

المصدر: "واس"