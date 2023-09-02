رغد صدام حسين تستحضر ذكرى لوالدها بمناسبة عيد ميلادها وتثير تفاعلا كبيرا

استذكرت رغد صدام حسين اليوم السبت (2 سبتمبر) والدها الراحل، بمناسبة عيد ميلادها الـ55، ما أثار تفاعلا كبيرا.

وعلى حسابها في منصة "إكس"، كتبت رغد صادم حسين بمناسبة ذكرى ميلادها: "أبو الرغد، هكذا يناديني ..في يوم ميلادي سمعت صوته ظهرا والدي الرئيس صدام حسين عائدا من عمله لتناول الغداء مع العائلة ثم استراحة قصيرة ليعود بعدها إلى العمل مرة أخرى كعادته كل يوم، ابتسمت ونزلت مسرعة باتجاهه، كنت مرتدية فستان أحمر أضفت عليه لمساتي في التصميم، فهذه إحدى هواياتي منذ الصغر، لم أكن قد انتهيت بعد من تصفيف شعري، إلا أنني عندما سمعت صوته تركت كل شي وركضت نحوه، ذلك الصوت الذي أحب".

وأضافت: "كان في آخر الدرج مبتسما في يده علبة..عندما وصلت قبلني وقال لي "بنيتي كل عام وانتِ بخير"..وقدم لي الهدية وهو ما زال مبتسما مع نظرة إعجاب لابنته التي اصبحت شابة".

وتابعت رغد: "هذه الذكرى التي أراها واتذكرها كل سنة في مثل هذا اليوم.. شكرا أيها الأحبة على الامنيات الجميلة التي ارسلتموها على مواقع التواصل الاجتماعي شكرا لكل المحبين".

الله يرحمه ويغفر له



عمر مديد … دمتِ بخير — صبار عابر العنزي (@sabbar12) September 2, 2023

وتفاعل رواد منصة "إكس" مع منشور رغد صدام حسين، حيث علق أحدهم قائلا: "الله يرحمه ويغفر له ..عمر مديد … دمتِ بخير"، وأضاف آخر: "كل عام وأنت بألف خير وسعادة و تألق، ورحم الله الأب القائد".

المصدر: RT