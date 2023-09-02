مصر.. رد فعل غير متوقع من والدة طبيب قتل بطريقة مروعة لحظة رؤيتها المتهم والمتهمة

رصدت وسائل الإعلام المصرية رد فعل والدة طبيب الساحل المجني عليه لحظة دخول المتهمين، حيث ظهرت عليها علامات الغضب والوعيد.

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وطلب دفاع المتهم الثاني في القضية، مناقشة الشهود والطبيب الشرعي، وسماع شهادة والدة المجني عليه، كما طلب عرض المتهم الثاني علي الطبيب الشرعي لثبوت ما به من إصابات.

كانت جهات التحقيق أمرت بإحالة المتهمون لمحكمة الجنايات، بعدما انتهت تحقيقاتها معهم إلى ثبوت اتهامهم بجناية انهاء حياة طبيب بشري عمدًا مع سبق الإصرار المقترنة بجنايات خطفه بالتحايل، وسرقته بالإكراه، واحتجازه دون وجه حق، وتعذيبة لرغبتهم في الاستيلاء على أمواله، بعدما أوعز إليهم الطبيب المتهم بذلك لمعرفته بالمجني عليه وعلمه بثرائه.

المصدر: وسائل إعلام مصرية