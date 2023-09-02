بعد فيديو أثار الرأي العام.. الأمن السعودي يتعامل مع سائق صدم سيارة للشرطة ولاذ بالفرار

تعاملت قوات الأمن السعودية مع سائق صدم سيارة للشرطة ولاذ بالفرار، بعد فيديو متداول أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر الأمن العام السعودي على صفحته في منصة "إكس" الفيديو، مرفقا بتعليق: "شرطة منطقة الجوف تقبض على شخص لصدمه مركبة أمنية ومحاولة الهروب".

🎥 | شرطة منطقة الجوف تقبض على شخص لصدمه مركبة أمنية ومحاولة الهروب pic.twitter.com/zH0pIFPWm6 — الأمن العام (@security_gov) September 1, 2023

وفي بيان لها، قالت وزارة الداخلية السعودية: "قبضت شرطة منطقة طبرجل بمنطقة الجوف على مواطن ألحق ضررا بمركبة أمنية عند محاولته الهرب أثناء قيادة مركبة من دون لوحات، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته على النيابة العامة".

شرطة منطقة الجوف تقبض على شخص لصدمه مركبة أمنية ومحاولة الهروب pic.twitter.com/LjT7mB7a7y — الأمن العام (@security_gov) September 1, 2023

المصدر: RT