 
مباشر

رغد صدام حسين تترحم على القذافي في ذكرى "ثورة الفاتح"

مجتمع

رغد صدام حسين تترحم على القذافي في ذكرى
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vywk

استذكرت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، "ثورة الفاتح" في ليبيا، مترحمة على الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، ما أثار تفاعلا كبيرا.

وعلى حسابها في منصة "إكس"، كتبت رغد صدام حسين: "لا ينسى الوطنيون في ليبيا أبطالهم بينما تمر عليهم اليوم ذكرى ثورة الفاتح التي قادها الشهيد العقيد معمر القذافي، رحم الله العقيد وأولاده وشهداء ليبيا الأبطال في كل المراحل".

وأثارت تدوينة رغد صدام حسين تفاعلا كبيرا بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق أحدهم قائلا: "الله يرحم الشهداء في كل أراضي الشرف والوطنية"، وأضاف آخر: "رحم الله الرئيس معمر القذافي والرئيس صدام حسين وأسكنهم فسيح جناته".

رغد صدام حسين تترحم على القذافي في ذكرى

بذكر أن القذافي وصل لسدة الحكم في ليبيا إثر انقلاب عسكري على الملك إدريس عام 1969، وأطلق على الانقلاب اسم "ثورة الفاتح من سبتمبر".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا