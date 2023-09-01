رغد صدام حسين تترحم على القذافي في ذكرى "ثورة الفاتح"

استذكرت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، "ثورة الفاتح" في ليبيا، مترحمة على الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، ما أثار تفاعلا كبيرا.

وعلى حسابها في منصة "إكس"، كتبت رغد صدام حسين: "لا ينسى الوطنيون في ليبيا أبطالهم بينما تمر عليهم اليوم ذكرى ثورة الفاتح التي قادها الشهيد العقيد معمر القذافي، رحم الله العقيد وأولاده وشهداء ليبيا الأبطال في كل المراحل".

لاينسى الوطنيون في #ليبيا أبطالهم بينما تمر عليهم اليوم ذكرى #ثورة_الفاتح التي قادها الشهيد العقيد #معمر_القذافي، رحم الله العقيد وأولاده وشهداء ليبيا الأبطال في كل المراحل.#رغد_صدام_حسين — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) September 1, 2023

وأثارت تدوينة رغد صدام حسين تفاعلا كبيرا بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق أحدهم قائلا: "الله يرحم الشهداء في كل أراضي الشرف والوطنية"، وأضاف آخر: "رحم الله الرئيس معمر القذافي والرئيس صدام حسين وأسكنهم فسيح جناته".

بذكر أن القذافي وصل لسدة الحكم في ليبيا إثر انقلاب عسكري على الملك إدريس عام 1969، وأطلق على الانقلاب اسم "ثورة الفاتح من سبتمبر".

المصدر: RT