تطورات مثيرة في قضية الفاشينستا الكويتية التي هزت الرأي العام (فيديو)

كشف الإعلامي الكويتي، محمد الشرهان، آخر تطورات قضية الفاشينستا فاطمة المؤمن التي تسببت بوفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين، بعدما صدمت سيارتهم أثناء قيادتها سيارتها بسرعة.

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وقال الشرهان خلال مداخلة مع قناة "MBC": "خبر وفاة شخص ثالث في الحادث ليس صحيحا، والمصابين الاثنين يتلقيان العلاج داخل المستشفى".

وأشار إلى أن آخر المستجدات تشير إلى "وجود خلل في مكابح سيارة المؤمن، التي أحيلت إلى سجن النساء في الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية، حيث تواجه 10 تهم منها 9 مرورية، وتهمة جنائية، وهي تعاطي مواد مسكرة أو مخدرة ستحول القضية من جنحة إلى جناية".

ولفت الشرهان إلى أنه تم إطلاق سراح الشخص الذي كان برفقة الفاشينستا، مضيفا أنه سيتم عرض المؤمن على قاضي التجديد في المحكمة، الذي سيقرر تجديد حبسها 10 أيام أو الإفراج عنها بكفالة مالية أو شخصية، وهذه أمور قضائية لا أحد يتدخل فيها.

مسؤول الصحة الأمنية في صحيفة "الجريدة" الكويتية محمد الشرهان:



غير صحيح وفاة الشخص الثالث في حادث #الفاشينيستا_الكويتية..



ووجهت 10 تهم، وواحدة منها سوف تحال القضية من جنحة إلى جناية#MBCinAweekpic.twitter.com/RmTb6sheo8 — في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) September 1, 2023

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أنه تقرر "حبس المتهمة 10 أيام احتياطيا على ذمة التحقيق، وإحالتها للسجن المركزي تمهيدا لإحالتها على المحكمة المختصة، وإخلاء سبيل مرافق قائد المركبة. فيما رفضت النيابة العامة طلب الكفالة.

وتم توجيه 10 تهم للمؤمن هي "القتل الخطأ، والإصابة بالخطأ، وقيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرة، وتجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، وقيادة مركبة برعونة، وقيادة مركبة بتأمين غير ساري المفعول، وقيادة مركبة دون حمل ترخيص تسيير المركبة، والتسبب بإلحاق ضرر بممتلكات الغير، وإلحاق ضرر بالممتلكات العامة".

المصدر: RT