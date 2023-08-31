مصر.. نقيب قراء القرآن الكريم يعلق على واقعة أثارت جدلا كبيرا في البلاد

علق نقيب قراء القرآن الكريم في مصر الشيخ محمد حشاد على واقعة تلاوة القرآن الكريم على أنغام العود، موجها رسالة شديدة اللهجة لكل من يتجرأ على كتاب الله بهذا الشكل المهين.

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وفي تصريحات تلفزيونية، أوضح الشيخ محمد حشاد أن "مصر علمت الدنيا كيف يقرأ القرآن مجودا ومرتلا منذ أيام الشيخ محمد رفعت وغيره"، حيث وجه رسالة إلى الملحن أحمد حجازي صاحب الواقعة، قائلا: "يا أخي اتقِ الله، كتاب الله يهز الأرض والسماوات ولن نتسامح في التهكم على كتاب الله".

وأشار الشيخ حشاد بأن الملحن أحمد حجازي "لا ينتمي لنقابة القراء، ولا نعرف حتى من يجلس معه"، مردفا: "القرآن نزل من عند الله بموسيقى ربانية، وهي علم التجويد، بحركاته وسكناته.. وتم تكليف مستشار القانوني للنقابة حاتم مقلد لتقديم بلاغا ضد الملحن وضد من يحذو حذوه".

وتوجه الشيخ محمد حشاد لكل من يتجرأ على كتاب الله بهذا الشكل المهين، سواء أكان شيخا أم غيره،، برسالة شديدة اللهجة، حيث قال: "لن نقبل بقراءة القرآن دون مراعاة أحكام التجويد، وسنتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين".

وفي وقت سابق، كشف نقيب قراء القرآن الكريم، تفاصيل مقطع فيديو أثار جدلا كبيرا للملحن أحمد حجازي يتلو القرآن الكريم على أنغام العود، موضحا أن هذا الملحن مدع، لأن العود موجود في مكان يتلو فيه القرآن وهو مكان تتنزل فيه الرحمات.

المصدر: "القاهرة 24"