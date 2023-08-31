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السعودية.. أستاذ يفرح طلابه بطريقة غير متوقعة (فيديو)

مجتمع

السعودية.. أستاذ يفرح طلابه بطريقة غير متوقعة (فيديو)
Sputnik
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأستاذ يفرح طلابه بطريقة غير متوقعة في السعودية، ما أثار تفاعلا كبيرا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع فيديو نشره الأستاذ على حسابه في "تيك توك"، حيث فاجأ طلابه بسيارة "آيس كريم"، كهدية لهم.

وأظهر المقطع لحظة دخول سيارة الآيس كريم إلى المدرسة، لتوزيعه على الطلاب والمعلمين، حيث تجمع الطلاب لأخذ الآيس كريم، وأعربوا عن سعادتهم بفكرة المعلم، وإدخاله السعادة على نفوسهم.

وتفاعل نشطاء موقاع التواصل مع المقطع، مثنين على إنسانية المعلم، وعن إعجابهم بتصرفه.

السعودية.. أستاذ يفرح طلابه بطريقة غير متوقعة (فيديو)

المصدر: RT

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