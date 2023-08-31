مجلس المفتين في روسيا يؤيد مقترح قديروف تحريم الأعراس الباذخة

أعرب نائب رئيس مجلس المفتين في روسيا روشان عباسوف عن تأييده لمقترح رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، تحريم الأعراس الباذخة في مناطق روسيا المسلمة.

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وقال عباسوف في حديث لوكالة "نوفوستي": "أحد شروط الزواج مهر يتفق عليه الزوجان، ويمكن أن يشمل المهر المجوهرات أو المال أو الممتلكات وغير ذلك".

وتابع: "من المهم الإشارة إلى أن المهر يعود للزوجة ويبقى معها حتى في حالة الطلاق وكلما قل عدد العقبات، بما فيها العقبات المالية أمام الزوجين، كان أفضل".

وأضاف: "الإسراف محرّم، ولذلك من المهم في جميع جوانب الحياة بما فيها الزواج، التعامل مع التكاليف بحكمة وعدم أخذ القروض لتنظيم حفلات زفاف باذخة ومكلفة تثقل كاهل العروسين وذويهما".

المصدر: نوفوستي