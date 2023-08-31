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مجلس المفتين في روسيا يؤيد مقترح قديروف تحريم الأعراس الباذخة

مجتمع

مجلس المفتين في روسيا يؤيد مقترح قديروف تحريم الأعراس الباذخة
Sputnik
غروزني، جمهورية الشيشان، روسيا، أرشيف
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أعرب نائب رئيس مجلس المفتين في روسيا روشان عباسوف عن تأييده لمقترح رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، تحريم الأعراس الباذخة في مناطق روسيا المسلمة.

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وقال عباسوف في حديث لوكالة "نوفوستي": "أحد شروط الزواج مهر يتفق عليه الزوجان، ويمكن أن يشمل المهر المجوهرات أو المال أو الممتلكات وغير ذلك".

وتابع: "من المهم الإشارة إلى أن المهر يعود للزوجة ويبقى معها حتى في حالة الطلاق وكلما قل عدد العقبات، بما فيها العقبات المالية أمام الزوجين، كان أفضل".

وأضاف: "الإسراف محرّم، ولذلك من المهم في جميع جوانب الحياة بما فيها الزواج، التعامل مع التكاليف بحكمة وعدم أخذ القروض لتنظيم حفلات زفاف باذخة ومكلفة تثقل كاهل العروسين وذويهما".

المصدر: نوفوستي

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