"هسبريس": قاضي التحقيق يستمع إلى قضية "بيدوفيل شاطئ الجديدة" ويستدعي الأطفال المتضررين

ذكر موقع "هسبريس" المغربي أن قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف بمدينة الجديدة غرب البلاد، شرع الأربعاء، في التحقيق التفصيلي للفضيحة الجنسية فيما يعرف بملف "بيدوفيل شاطئ الجديدة".

وأوضح الموقع أنه "حسب المعطيات فإن مدة التحقيق مع المتهم، رئيس الجمعية الرياضية الذي قام بنقل أطفال صوب الجديدة في إطار مخيم، لم تتجاوز عشر دقائق".

ولفتت مصادر الموقع إلى أن "سرعة التحقيق مع المتهم تفيد باقتناع قاضي التحقيق بالمنسوب إلى المعني بالأمر، من خلال الفيديو الذي تم توثيقه، وكذا التصريحات التي تم تقديمها في مرحلة سابقة من طرف المتضررين".

كما أشارت المصادر إلى أن "قاضي التحقيق استمع إلى الطفل المتضرر، البالغ من العمر 13 سنة، وذلك بحضور والدته، حيث قدم تفاصيل ما جرى وما كان يجري خلال أيام التخييم بالشقة المكتراة".

وبخصوص وضعية الطفل النفسية ذكرت المصادر أن "الواقعة أثرت عليه وعلى أصدقائه الذين كانوا بمعيته في هذا المخيم". فيما قرر قاضي التحقيق تأجيل النظر في القضية، وذلك من أجل إحضار كافة الأطفال ذوي الصلة للاستماع إليهم.

هذا وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة قد أحال المتهم في حالة اعتقال على أنظار قاضي التحقيق، الذي قرر إيداعه رهن تدبير الاعتقال الاحتياطي من أجل شبهة "الاتجار بالبشر وهتك عرض قاصر".

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المصدر: موقع "هسبريس" المغربي