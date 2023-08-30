مصر.. مفاجأة داخل سيارة حكومية كانت مختفية

اختفت سيارة تابعة لمديرية التربية والتعليم بالأقصر في مصر، مخصصة لنقل أسئلة امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني بالمحافظة، حيث اعتبر البعض أن الواقعة "غريبة بعض الشيء".

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تعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تقدمت به مديرية التربية والتعليم بالأقصر لقسم شرطة الأقصر باختفاء سيارة مديرية التربية والتعليم والمخصصة لنقل أسئلة امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني منذ يوم الخميس الماضي، وعدم ظهورها، أو حتى ظهور سائقها.

وذكر البلاغ أن "السيارة خرجت من الأقصر بخط سير لسائقها، يوم الخميس الماضي 24 أغسطس من الشهر الجاري، والذي اختفى هو والسيارة في ظروف غامضة، ولم يتم العثور عليها في أي مكان داخل المحافظة، بعد البحث عنهما في كل مكان وتغيبه والسيارة عن العمل".

وقام رجال مباحث الأقصر والأجهزة المعنية "بمحاولة فك لغز وملابسات هذا الحادث الغريب، بتكثيف التحريات لتتضح معالمه، حيث تم إيقاف السيارة من قبل رجال الأمن في 6 أكتوبر بنطاق محافظة الجيزة. وبتفتيش السيارة "تم العثور داخل صناديق الأسئلة على بعض الأقراص المخدرة، وبعض الأنواع من المخدرات الأخرى، من حشيش وأفيون".

وأقادت التحقيقات بأن السائق استغل نهاية الدوام يوم الخميس وعطلة الجمعة لنقل المواد المخدرة أملا بأنه سيعود سريعا ولن يشعر به أحد، لكن افتضح أمره".

تم القبض على السائق ويدعى م.س.ف 35 عاما سائق بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لتتولى الأمر.

المصدر: القاهرة 24