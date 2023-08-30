مصريون يثيرون غضبا في الكويت بفيديو "بلطجية لولو هايبر".. والسلطات تتخذ قرارا عاجلا
أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي غضبا في الكويت، حيث وثق مشاجرة عنيفة بين وافدين مصريين داخل مركز "لولو هايبر" التجاري.
ويظهر الفيديو مجموعة مكونة من عشرات الشباب يتشاجرون بعنف، مستخدمين الكراسي والطاولات، فيما كان آخرون يحاولون احتواء الموقف دون جدوى، وسط دهشة المواطنين الكويتيين المتواجدين في المكان.
في غضون ذلك، عممت المباحث الجنائية في الكويت، أوصاف 10 مصريين ظهروا في المشاجرة، وجار ضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، والتي قد تصل حد ترحيلهم إلى مصر.
ولاحقا، أفادت صحيفة "الجريدة" الكويتية نقلا عن مصادر أمنية، بأنه صدر قرار من وزارة الداخلية بإحالة جميع المشاركين في المشاجرة التي شهدها أحد الأسواق التجارية في منطقة أسواق القرين إلى الإبعاد.
هوشة مجموعة من الوافدين في " لولو هايبر " أسواق القرين ..— بومنتب (@bomntab) August 29, 2023
إلى متى هذه الفوضى ومن المسؤول عن زيادة اعداد وكثرت العماله الهامشية ‼️
⛔️ متى راح نشوف " نفضه " لمنطقة جليب الشيوخ 🤔#مجلس_الوزراء#مجلس_الأمة#مريم_الخرافي#فاطمة_المؤمن#حادث_الفاشينستا#حادث_الفاشينيستا#الكويتpic.twitter.com/SA47foraDI
كسروا مال عمك ما يهمك .. #التركيبة السكانية #هوشة مصريين في لولو هايبر اسواق القرين pic.twitter.com/1wrHR1FoKw— منصور احمد المحارب (@MALMUHAREB) August 28, 2023
أبعاد جميع المصريين بمشاجرة لولو هايبر من قبل #وزارة_الداخليه 👍 pic.twitter.com/kXqnCc3a46— khalid🇰🇼🇬🇧 (@khalid20252877) August 29, 2023
اليوم— abdullah (@abdulla_424) August 28, 2023
الكويت
أسواق القرين
لولو هايبر
معركة بلطجية الجالية المصرية بينهم
هذه الجالية التي أدخلتموها إلى الكويت من الحكومات السابقة
بلطجة عيال بلحة
تفضلوا pic.twitter.com/0tmRnKzn1y
المصدر: الجريدة