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مصريون يثيرون غضبا في الكويت بفيديو "بلطجية لولو هايبر".. والسلطات تتخذ قرارا عاجلا

مجتمع

مصريون يثيرون غضبا في الكويت بفيديو
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أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي غضبا في الكويت، حيث وثق مشاجرة عنيفة بين وافدين مصريين داخل مركز "لولو هايبر" التجاري.

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ويظهر الفيديو مجموعة مكونة من عشرات الشباب يتشاجرون بعنف، مستخدمين الكراسي والطاولات، فيما كان آخرون يحاولون احتواء الموقف دون جدوى، وسط دهشة المواطنين الكويتيين المتواجدين في المكان.

في غضون ذلك، عممت المباحث الجنائية في الكويت، أوصاف 10 مصريين ظهروا في المشاجرة، وجار ضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، والتي قد تصل حد ترحيلهم إلى مصر.

ولاحقا، أفادت صحيفة "الجريدة" الكويتية نقلا عن مصادر أمنية، بأنه صدر قرار من وزارة الداخلية بإحالة جميع المشاركين في المشاجرة التي شهدها أحد الأسواق التجارية في منطقة أسواق القرين إلى الإبعاد.

المصدر: الجريدة

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