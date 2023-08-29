"يمشي بالكعب أحسن مني".. تفاعل كبير مع قرار السلطات السعودية بخصوص "شاب العباءة" المصري

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع قرار السلطات الأمنية السعودية ترحيل شاب ظهر في أحد المراكز التجارية بمدينة خبر بعباءة نسائية وكعب عالي.

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ويظهر الشاب في الفيديو وهو يمشي إلى جانب رجل آخر يرتدي ملابس رجل أمن، بينما كانت الفتيات الموجودات في المكان يصورنه من الخلف، وسط دهشة كبيرة من المشهد غير المألوف في المملكة.

ولاحقا، ألقت شرطة المنطقة الشرقية القبض على مقيم من الجنسية المصرية، وقال حساب الأمن العام عبر منصة "X" أمس الاثنين، إنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المقبوض عليه.

وانهالت التعليقات على المشهد، حيث قالت إحدى الناشطات: "يمه الوضع يخوف ولا بعد لابس كعب المشكله مو هنا المشكله انه يمشي فيه احسن مني"، وأضافت أخرى: "متمكن في المشيه بالكعب"، وتابعت أخرى: "لون الكعب رهيب والمشية ياسلام".

وقال أحد النشطاء: "ابتلينا بلوى بالوافدين ذولا المفروض نقلل منهم لان الوضع مره سيء مخدرات وسرقات واشياء لابد من وضع حد لهم"، وأشار آخر إلى أن: "أفضل حل لمشاكل الأجانب المتكرره وضع نسب لكل جنسيه اذا زادت جرائم هذه الجنسيه يمنع الاستقدام منها".

🎥 | شرطة المنطقة الشرقية تضبط مقيمًا لتنكره بعباءة نسائية في مركز تجاري بمحافظة الخبر pic.twitter.com/pDrnvlnMCC — الأمن العام (@security_gov) August 28, 2023

واعتبر أحد المعلقين على منشور الأمن العام بأن "التشهير أحد أسباب طرق التأديب"، وقال معلق آخر: "ليه ما سمعنا ( تم القبض على المصور لمخالفته الجرائم المعلوماته ) هل لأن المصور أنثى ؟!".

وشكرا أحد المتابعين السلطات الأمنية قائلا: "شكرا لرجال الأمن على إلقاء القبض على المجرم. ربما كان هدفه السرقة أو التحرش أو ترويج المخدرات أو غير ذلك التحقيقات ستظهر الحقيقية".

المصدر: RT