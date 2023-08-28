الأمن الجزائري يقبض على زوج هارب ارتكب جريمة بشعة بحق زوجته في باتنة

تمكنت المصالح الأمنية بولاية باتنة شرق الجزائر، اليوم الاثنين، من توقيف المتهم الهارب منذ عدة أيام، عقب ارتكابه جريمة قتل زوجته طعنا بسلاح أبيض.

وتمكنت مصالح الشرطة لأمن دائرة بريكة، جنوبي ولاية باتنة، من توقيف المتهم، الذي كان متخفيا لعدة أيام، عقب ارتكابه جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد، وسط المدينة.

وأوضحت صحيفة الشروق الجزائرية أن "المتهم البالغ من العمر 39 سنة، من ذوي السوابق، قام، قبل أيام، بالاعتداء بالضرب المبرح على زوجته البالغة من العمر 31 سنة، قبل أن يهوي عليها بسكين موجها لها عدة طعنات في أنحاء متفرقة من الجسم، ثم لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة في إحدى المناطق البعيدة".

كما أضافت أن جيران الضحية أبلغوا المصالح الأمنية التي قدمت إلى عين المكان مرفوقة بطاقم الإسعاف، ليتم تحويلها لمستشفى المدينة حيث لفظت أنفاسها الأخيرة.

هذا وشرع رجال الأمن في التحقيق مع الزوج القاتل لمعرفة أسباب ودوافع الجريمة، التي ارتكبت يوم 23 أغسطس الجاري.

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المصدر: صحيفة "الشروق" الجزائرية