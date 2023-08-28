فتاة مصرية تقتل والدها خلال إشعاله سيجارة بطريقة مروعة وتكشف الأسباب

أقدمت فتاة مصرية على قتل والدها بطريقة مروعة في مدينة أطفيح بمحافظة الجيزة، حينما أشعل سيجارته في بيته، ليُفاجأ بتسرب الغاز في منزله حتى اشتعل ليلقى مصرعه.

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والمفاجأة قيام ابنته صاحبة الـ 15 عاما بفتح أسطوانة الغاز متعمدة، وأشعلت النيران في جسد والدها أثناء إشعاله سيجارته ولقي مصرعه في الحال.

وهربت الفتاة بعدما أشعلت النار في والدها، حيث هرعت بعد فتح أنبوبة البوتاجاز وإشعال والدها سيجارته كالعادة وانفجرت به الأنبوبة، ولقي مصرعه.

وعكف رجال المباحث في البحث عن الجانية والتأكد من أن هناك شبهة جنائية وراء تلك الواقعة، وتوصلوا إلى أن ابنته صاحبة الـ15 عاما هي من فتحت الأنبوبة عليه دون علمه متعمدة، لأنها أرادت التخلص منه.

واعترفت الابنة بأنها أشعلت النيران بوالدها، لأنه كان مدمنا على تعاطي المواد المخدرة وأنها كانت تعيش معه بمفردها، بعد أن انفصل عن والدتها، كما أنه كان دائم التعدي على والدتها بالضرب.

المصدر: وسائل إعلام مصرية