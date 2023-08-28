إعلامي شهير يحذر الخليجيات من أمر خطير: صور إباحية وتقنية مرعبة! (فيديو)

حذر الإعلامي العماني نصر البوسعيدي، نساء وبنات السلطنة من تقنية الذكاء الاصطناعي التي تعمل عليها العديد من البرامج لتعرية الصور وفبركتها بشكل متقن.

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وطالب الإعلامي في منشور له عبر منصة "X"، بضرورة الانتباه وتحذير الأهالي من وضع الصور الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: "الصورة يمكن بسهولة التلاعب بها وتعريتها بشكل مريب وخطير وسيتسبب ذلك بدمار وهلاك سمعة الكثير من الأبرياء".

وأضاف: "ليستر الله علينا من شر هذه الأعمال.. فالحذر واجب.. وعلى العائلات التنبه وعدم الرضوخ لأي ابتزاز وكذلك الصبر والاتزان بعدم القيام بأي عمل عدائي اتجاه الضحية والتبليغ مباشرة لدى الجهات المختصة بالتواصل مباشرة مع وحدة الجرائم الاقتصادية بشرطة عمان السلطانية".

ودعا الإعلامي "الجهات المختصة للتشدد جدا بتغليظ العقوبات على من يحاول هدم البيوت وقذف البريئات وابتزازهن بصور مخلة لا ذنب لهن فيها إلا صورة لقطها وضيع من العالم الرقمي أو أي مكان آخر وتلاعب بها".

وكشفت تقارير لشركات استخباراتية مؤخرا عن انتشار صور عارية مزيفة لآلاف النساء عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي بواسطة برامج الذكاء الاصطناعي التي تستخدمها مجموعات مجهولة لإزالة الملابس من الصور رقميا.

الذكاء الاصطناعي والإباحية الخطيرة التي تعمل عليها العديد من البرامج لتعرية الصور!!

أرجو الانتباه وتحذير أهلكم من وضع الصور الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي!!

لأن الصورة بكل سهولة يمكن التلاعب الآن بها وتعريتها بشكل مريب وخطير سيتسبب بدمار وهلاك سمعة الكثير من الأبرياء..

ليستر… pic.twitter.com/HIcPFshsbu — نصر البوسعيدي (@BusaidiNaser) August 26, 2023

المصدر: RT