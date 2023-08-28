تفاعل كبير مع شاب عربي "ترك الديرة وراح ينام بألمانيا": الله يخليلنا الجوب سنتر! (فيديو)

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فيديو لشاب عربي سافر إلى ألمانيا لغاية واحدة، وهي النوم طيلة الـ 24 ساعة في اليوم.

إقرأ المزيد

ونشر صاحب حساب "hisham zaour" على صفحته في موقع "تيك توك"، فيديو للشاب الذي وصل إلى ألمانيا منذ 3 أشهر فقط.

ويقول الشاب إنه لا يعمل حاليا ولا يفكر بالبحث عن أي وظيفة، حيث أن الغرض الوحيد من السفر إلى أوروبا هو النوم، خاصة أن "الجوب سنتر" في ألمانيا يدفع له معاشا شهريا يكفيه.

وأعرب الشاب، الذي لم تذكر جنسيته لكن أشار نشطاء إلى أنه ربما يكون سوري، عن إعجابه بألمانيا، لأنها سمحت له بعدم العمل والنوم قدر ما يشاء إضافة إلى إعطائه راتبا شهريا، ناصحا الشباب بالسفر إلى أوروبا للنوم.

وأثار الفيديو ردود فعل واسعة، خاصة أن أسلوب الشاب في الحديث كان فكاهيا وتلقائيا، واعتبر نشطاء أن لامبالاته بالواقع الذي يعيشه مجرد ستار أمام الكاميرا، وفي الواقع هو شخص تعب كثيرا حتى وصل إلى ألمانيا مثله مثل أغلب اللاجئين.

فيما قال آخرون إنه يجب أن يستغل الفرصة التي منحت له لبدء حياة جديدة في ألمانيا، منتقدين تصرفات بعض اللاجئين.

و"الجوب سنتر" في ألمانيا "Jobcenter" هي دائرة رسمية تابعة للوكالة الاتحادية للعمل و التي تسمى "Agentur für Arbeit ،"German Federal Employment Agency.

يتم تمويله من عائدات الضرائب من الحكومة الاتحادية، ويحق لكل شخص لديه جنسية ألمانية أو تصريح إقامة أو إقامة تصريح عمل أن يسجل في "الجوب سنتر" ليتمكن من الحصول على إعانات البطالة.

المصدر: RT