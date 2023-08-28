لا وريث لهما.. زوجان يبيعان شقتهما إلى حيوانهما المفضل (فيديو)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بفيديو قيام وكيل عقاري ببيع شقة إلى كلب في إيران، مما دفع الشرطة للقبض عليه بتهمة "تقويض القيم الأخلاقية".

إقرأ المزيد

وأعلن زوجان بيع شقتهما إلى كلبهما "تشيستر" لعدم وجود وريث لهما. ويظهر الفيديو المتداول الكلب الأبيض الصغير وهو يقف على مكتب الوكيل العقاري، الموجود في منطقة جنات آباد الوسطى في طهران، ويوقع العقد بمساعدة مالكته من خلال البصم عليه بمخلبه.

في غضون ذلك، قال نائب المدعي العام في طهران إن "الشرطة أوقفت صباح السبت رئيس الوكالة، وأغلق مكتبه بأمر من السلطة القضائية". وأضاف أنه "لا سند قانونيا للفعل الذي ارتكبته هذه الوكالة العقارية"، متهما رئيسها بـ"الرغبة في تقويض القيم الأخلاقية للمجتمع".

ويعد الكلب حيوانا نجسا في إيران، لكن القانون لا يحظر امتلاكه، وبات عدد متزايد من الإيرانيين من الطبقتين المتوسطة والميسورة يحتفظون بحيوانات أليفة معظمها من الكلاب والقطط.

رفتند یه آپارتمان به اسم سگشون آقا چستر زدن ، سگه پای قولنامه انگشتم زد 🤦‍♂️ pic.twitter.com/uSd30ZkCOe — کتابشاه سوم (@ketabshah3) August 18, 2023

المصدر: تسنيم