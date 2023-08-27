"كأني أشوف فيلم".. مشهور سعودي يوثق تقاليد زواج غريبة في دولة عربية! (فيديو)

وثق صانع المحتوى السعودي غازي الذيابي، فعاليات إحياء حفلات الزفاف في موريتانيا، حيث كان يحضر زواج أحد أصدقائه.

وأظهر فيديو نشره الذيباني كيف ذهب العريس عبدالرحمن صحبة أصدقائه إلى منزل العروس، الذي كان مكتظا بالمعازيم رجالا ونساء.

غازي الذيابي ذهب لموريتانيا ووثق عادة لديهم في الزواج :



"الزوج يقنع زوجته بالذهاب معه لمنزله بهذه الطريقة"pic.twitter.com/mou4H0iahL — WHR (@whrumor) August 26, 2023

وبعد الرقص دخل عبدالرحمن إلى غرفة كانت تجلس فيها زوجته وهي مغطاة من رأسها إلى أخمص قدميها، ثم بدأت عملية إقناعها بالذهاب معه إلى منزله أو يأخذها بالقوة، وسط تشجيع الموجودين في الغرفة له، وفي النهاية نجح في سحبها معه إلى السيارة.

وأبدى الذيباني دهشته من العادات الغريبة، قائلا: "كأني أشوف فيلم"، ثم بارك لصديقة عبدالرحمن.

المصدر: RT