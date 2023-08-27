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"كأني أشوف فيلم".. مشهور سعودي يوثق تقاليد زواج غريبة في دولة عربية! (فيديو)

مجتمع

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وثق صانع المحتوى السعودي غازي الذيابي، فعاليات إحياء حفلات الزفاف في موريتانيا، حيث كان يحضر زواج أحد أصدقائه.

وأظهر فيديو نشره الذيباني كيف ذهب العريس عبدالرحمن صحبة أصدقائه إلى منزل العروس، الذي كان مكتظا بالمعازيم رجالا ونساء.

وبعد الرقص دخل عبدالرحمن إلى غرفة كانت تجلس فيها زوجته وهي مغطاة من رأسها إلى أخمص قدميها، ثم بدأت عملية إقناعها بالذهاب معه إلى منزله أو يأخذها بالقوة، وسط تشجيع الموجودين في الغرفة له، وفي النهاية نجح في سحبها معه إلى السيارة.

وأبدى الذيباني دهشته من العادات الغريبة، قائلا: "كأني أشوف فيلم"، ثم بارك لصديقة عبدالرحمن.

المصدر: RT

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