عودة "حفلات الطلاق" في مصر إلى الواجهة.. سيدة توزع الذهب على المارة في آخر أيام عدتها! (فيديو)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لسيدة مصرية وهي تحتفل بطلاقها من زوجها على طريقتها الخاصة.

وتقول السيدة التي كانت تقف خلف كعكة كبيرة الحجم مكتوب عليها "طلاق سعيد.. مبروك الطلاق"، في الفيديو، إنه آخر أيام العدة لديها لذلك قررت الاحتفال بالمناسبة، مؤكدة أنها ليست حزينة لأن سبب الطلاق كان الخيانة الزوجية، الأمر الذي لا تقبله إطلاقا.

وتابعت: "حبيت احتفل بالمناسبة السعيدة، وأنا طالعة حفلة وتوزيع جوائز ذهب. أنا برج الحمل مجنونة وعصبية، ووزعت جوائز ذهب في الكافية".

وتشهد مصر من حين لآخر جدلا حول إقامة "حفلات الطلاق"، التي بدأت من الأوساط التي توصف بأنها "أوساط الأغنياء"، لكن سرعان ما امتدت إلى أوساط اجتماعية مختلفة.

وبلغ عدد حالات الطلاق في مصر عام 2021 نحو 245 ألف حالة، وفق تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بزيادة 13% عن عام 2020، حيث بلغ 222 ألف حالة.

كما بلغ عدد حالات الزواج الرسمية عام 2020 نحو 876 ألف عقد زواج، وارتفع عام 2021 إلى 880 ألف عقد زواج، حسب التقرير.

المصدر: RT