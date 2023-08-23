مهندس مصري يغرق وتطفو مشكلة تحدث عنها على مواقع التواصل

لقى شاب مصري خريج كلية هندسة البترول والتعدين ومقيم قرية الدراكسة مركز منية النصر محافظة الدقهلية، مصرعه غرقًا وذلك في حادث خلال توجهه بصحبة أسرته لحضور حفل زفاف.

ومات المهندس الشاب بعد وقوع حادث سقوط سيارة بترعة البشمور بنطاق المركز، حيث تبين سقوط السيارة ووفاة قائدها محمود محمد مسعد المتولي 25 عاما، مهندس.

وتبين أن المتوفى كان متجها لحضور حفل عرس بسيارته الخاصة وكان بصحبة والده ووالدته وشقيقه بقرية كفر أبو على مركز دكرنس، وخلال سيره اختلت عجلة القيادة بيده وسقطوا جميعا في مياه الترعة وجرى إنقاذهم باستثناء المتوفى.

والمفاجأة كانت في آخر ما كتبه المهندس عن نفسه ومشكلته في التوظيف: "شهادة تخرج للبيع، هندسة البترول والتعدين - قسم هندسة البترول بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف وامتياز مشروع تخرج وترتيب كويس على الدفعة يتوفر أيضا CV به الكورسات المطلوبة لسوق العمل وتدريب في إحدى شركات البترول ومركز أول فى مسابقة شركة شلمبرجير العالمية مع بعض الكورسات في أساسيات البرمجة، الشهادة استعمال نظيف (فبريكا) البيع لعدم الحاجة ولسوء استعمالها من قبل الشركات، لازم تاخدها علشان يوفروا لك فرصة تكون عامل حفر آبار بترول "roustabout" أو مساعد عامل "assistant operator" في شركات القطاع الخاص تم تهنئتى 3 مرات في الإنترفيو من قبل المسؤولين لدرجة إن مرة منهم المهندس سلم عليا بعد ما خلصت وقالى مبرووك، ومرة إتقالي أنت درجتك عالية ومن أحسن الناس اللي حلت وربنا يوفقك معانا لكن مش عارف ايه ال بيحصل بعدها".

وتابع: "أما عن الرشاوي والعمولات حدث ولا حرج .. عرض خاص للشهادة مع الـCV يتوفر أيضا مجموعة من الشهادات والسيفيهات بنفس الحالة ويمكن أحسن كمان".

المصدر: وسائل إعلام مصرية