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فضيحة تهز أحد بنوك الكويت والسلطات تتدخل.. ماذا حصل في حمام النساء؟ (فيديو)

مجتمع

فضيحة تهز أحد بنوك الكويت والسلطات تتدخل.. ماذا حصل في حمام النساء؟ (فيديو)
أرشيف
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر كاميرا داخل حمام للنساء في أحد بنوك الكويت، الأمر الذي أثار غضبا كبيرا.

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وعثرت مواطنة كويتية على كاميرة التجسس مخفية في حمام النساء الخاص بأحد بنوك محافظة الفروانية جنوب البلاد، لتقدم شكوى إلى الشرطة على الفور.

على إثر ذلك، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن القبض على المتهمين، وقالت في بيان لها: "تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا بالإدارة العامة للمباحث الجنائية من القبض على شخصين من جنسية عربية وآسيوية بتهمة إساءة استخدام هاتف، بواقعة وضع هاتف نقال بإحدى دورات المياه المخصصة للنساء في أحد البنوك في محافظة الفروانية".

وأضاف: "تم تسجيل قضية تحت رقم 2023/145 جنح الفردوس وإحالتهما الى جهات الإختصاص وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما".

وأثار الخبر غضبا واسعا بين الناشطين، الذين طالبوا بفضح اسم البنك لمقاطعته ومحاسبته.

المصدر: RT

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