فضيحة تهز أحد بنوك الكويت والسلطات تتدخل.. ماذا حصل في حمام النساء؟ (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر كاميرا داخل حمام للنساء في أحد بنوك الكويت، الأمر الذي أثار غضبا كبيرا.

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وعثرت مواطنة كويتية على كاميرة التجسس مخفية في حمام النساء الخاص بأحد بنوك محافظة الفروانية جنوب البلاد، لتقدم شكوى إلى الشرطة على الفور.

على إثر ذلك، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن القبض على المتهمين، وقالت في بيان لها: "تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا بالإدارة العامة للمباحث الجنائية من القبض على شخصين من جنسية عربية وآسيوية بتهمة إساءة استخدام هاتف، بواقعة وضع هاتف نقال بإحدى دورات المياه المخصصة للنساء في أحد البنوك في محافظة الفروانية".

وأضاف: "تم تسجيل قضية تحت رقم 2023/145 جنح الفردوس وإحالتهما الى جهات الإختصاص وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما".

وأثار الخبر غضبا واسعا بين الناشطين، الذين طالبوا بفضح اسم البنك لمقاطعته ومحاسبته.

فيديو يثير الغضب لشخص يضع هاتفه على وضعية التصوير داخل حمام النساء في بنك بمنطقة الفروانية



المواطنة التي صورت الواقعة سجلت قضية ضد البنك في مخفر الفردوس #الكويتpic.twitter.com/HsrhIPlSOp — المتراس (@al_mtras) August 21, 2023

#فيديو/ فراش هندي يعمل في بنك بمحافظة الفروانية وضع هاتفه داخل علبة الكلينكس وأخفاها في حمام النساء لتصويرهن!



• توارى عن الأنظار بعد إكتشافه من إمرأة سجلت قضية والمباحث في طريقها لضبطه واحالته للتحقيق. pic.twitter.com/HGi7l8BZW4 — خاص الكويت (@BreakingQ81) August 21, 2023

الإعلام الأمني:

تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا بالإدارة العامة للمباحث الجنائية "ادارة مباحث محافظة الفروانية" من القاء القبض على شخصين من جنسية عربية وآسيوية بتهمة "اساءة استخدام هاتف" بواقعة وضع هاتف نقال بإحدى دورات المياه المخصصة للنساء في أحد البنوك في محافظة الفروانية، وتم… pic.twitter.com/4iFlThDzma — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) August 21, 2023

مصير وهوية شخصين تلصصا على السيدات داخل حمام أحد بنوك الكويت بطريقة ذكية



أثيرت ضجة في الكويت، بعد اكتشاف سيدة وجود كاميرا هاتف داخل حمام للنساء للتلصص عليهن، وذلك في أحد البنوك بمحافظة الفروانية. pic.twitter.com/RUhtQcXG4R — حـكــيــــم (@hakimjustice_) August 22, 2023

المصدر: RT