طفل سعودي يعيد شقيقته من المدرسة على دراجته الهوائية والسلطات تكرمه وسط تفاعل كبير (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر لطفل يعيد شقيقته من المدرسة إلى المنزل على دراجته الهوائية بسبب تعذر حضور والدهما لارتباطاته العملية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث ظهر الطفل على دراجته الهوائية أمام بوابة المدرسة، وخلفه شقيقته الطالبة التي تدرس في الروضة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا الفيديو، حيث علق أحدهم قائلا: "ما شاء الله عليه"، وأضاف آخر: "الله يحفظه لأهله".

ما شاء الله عليه — ليلئ▽. (@Riiil_46) August 22, 2023

وفي هذا الصدد، كرم المدير العام للتعليم بمنطقة القصيم، محمد بن سليمان الفريح، الطالب محمد بن يامن الرشيدي، على الموقف الأخوي النبيل الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي داخل وخارج السعودية، وهو يعيد شقيقته من المدرسة إلى المنزل على دراجته الهوائية،

كما دعا رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية المستشار تركي آل الشيخ إلى التواصل مع عائلة الطفلين، بعدما انتشر المقطع وأثار استحسان العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة خلال اليومين الماضيين، وفق ما ذكرت صحيفة "سبق".

المصدر: "سبق" + RT