محاكمة متهمين بالاحتيال على فنان مصري شهير (صور)

تنظر محكمة جنح المقطم بمحكمة جنوب القاهرة اليوم الثلاثاء في قضية 10 متهمين بالاحتيال على الفنان المصري صبري عبد المنعم.

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وتم التحايل على الفنان المصري من خلال بيع شقته الموجودة في دائرة القسم، بمبلغ مالي 36 ألف دولار لصالح إحدى شركات المقاولات. وأسندت جهات التحقيق للمتهمين تهما بالنصب على الفنان في مبلغ مليون و900 ألف جنيه مصري.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهمة الأولى هي ممثلة الشركة المشار إليها، حيث حررت له وصلا بنكيا بالمبلغ المتفق عليه 36 ألف دولار، لكنه تفاجأ بعد تسليم الشقة بأنها احتالت عليه في مبلغ مالي قدره مليون و900 ألف جنيه، بعد تحريره لها توكيلا عاما ببيع الشقة.

من جهته، أوضح المحامي طلعت الشريف، دفاع الفنان صبري عبد المنعم، أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على مؤلف شهير في الوسط الفني متهم بالاشتراك في واقعة الاحتيال.

المصدر: القاهرة 24