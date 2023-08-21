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بالأسلحة وبأحذيتهم.. قوات إسرائيلية تقتحم مسجدا بعقربا والمصلون يكملون صلاتهم (فيديو)

مجتمع

بالأسلحة وبأحذيتهم.. قوات إسرائيلية تقتحم مسجدا بعقربا والمصلون يكملون صلاتهم (فيديو)
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق فلسطينيين يواصلون أداء صلاتهم داخل مسجد في عقربا بجنوب شرق نابلس، رغم اقتحامه من قبل قوات إسرائيلية مدججة بالأسلحة.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق اقتحام القوات الإسرائيلية لمسجد في عقربا وقت صلاة الفجر، وذلك ضمن عمليات البحث عن منفذ هجوم حوارة الأخير.

هذا ودخل الجنود الإسرائيليون وهم مدججون بأسلحتهم ويرتدون أحذيتهم، في مشهد استفز نشطاء مواقع التواصل، في حين أن ردة فعل المصلين الذين لم يهابوا الاقتحام، وأكملوا صلاتهم وقراءة القرآن، أبردت قلوبهم.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول الجنود الإسرائيليين وهم يخرجون ويدخلون المسجد أكثر من مرة، حيث ظهرت عليهم آثار الإحباط والفشل لعدم وصولهم إلى هدفهم.

المصدر: RT

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