السعودية.. استدعاء فتاة ظهرت في "مقاطع مخلة"

أعلنت هيئة الإعلام "المرئي والمسموع" في السعودية الأحد، استدعاء فتاة ظهرت في مقاطع مخلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وأفادت صحيفة "سبق" بأن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع "استدعت إحدى مستخدمات مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن انتشرت مقاطع مخلة عمدت إلى تصويرها والتأكيد في حسابها على تعمدها نشرها، وتضمنت بعضها ألفاظا تصل إلى القذف".

وأوضحت "سبق" أنه تم الوصول إلى الفتاة واستدعاؤها للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وتسجيل إفادتها، واستكمال بياناتها الرسمية، تمهيدا لإحالتها إلى النيابة العامة.

المصدر: "سبق"