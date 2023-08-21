السعودية.. الداخلية تصدر بيانا بشأن إعدام مواطن قتل والدته بطريقة مروعة

أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم الاثنين بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرا (إعدام) بمواطن قتل والدته بطريقة مروعة في منطقة حائل.

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وقالت وزارة الداخلية في بيانها: "أقدم عيد بن محمد بن عيد الشمري ـ سعودي الجنسية ـ على قتل والدته نجلاء بنت حمود الشمري ـ سعودية الجنسية ـ وذلك بتكتيف يديها وخنقها وضرب رأسها بالجدار عدة مرات مما أدى إلى وفاتها".

وأضاف البيان: "وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، ولبشاعة جرمه وفضاعته من قتله لوالدته مما يدل على فساده وخطورته وتأصل الإجرام في نفسه ويستدعي عقوبة قاطعة للشر زاجرة عنه صيانة للمجتمع، فقد تم الحكم بقتله تعزيراً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه".

وأكملت الداخلية في بيانها: "وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرا بالجاني عيد بن محمد بن عيد الشمري - سعودي الجنسية - يوم الاثنين بتاريخ 5 صفر 1445هجري الموافق 21 أغسطس 2023 بمنطقة حائل".

وأردف البيان: "ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل".

المصدر: "واس"