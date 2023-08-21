تفاصيل جديدة حول فيديو سعودي يرشّ النقود على عروسه المصرية خلال حفل زفافهما

أثيرت ضجة واسعة خلال الساعات الماضية في مصر بسبب مشهد من حفل زفاف بمحافظة الشرقية، حيث ظهر عريس يرتدي لباسا خليجيا وهو يرش النقود على عروسه.

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لم يتوقف انتشار مقطع العريس الخليجي منذ ليلة أمس، حيث عبر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي كافة عن غضبهم، والبعض عن خجلهم من تصرف المدعوين، فضلًا عن وصف العروس بالراقصة في الملاهي الليلية التي تُرشق بالأموال.

وقالت شابة تدعى إنجي كانت في العرس، إن العروس تدعى مروة، وهي جارتها التي كانت تستعد لحفل زفافها بفرحة كبيرة، نظرا لأنها سعيدة بعريسها الذي ساقه إليها القدر.

وأضافت إنجي أن العريس مصري، وهو أحد أقارب جيران مروة، ولكنه يمكث في السعودية مع أسرته منذ زمن طويل، وحينما رأى مروة أُعجب بها وتقدم لزواجها على الفور.

أما عن حفل زفاف العريس الخليجي، حديث منصات السوشيال ميديا، أكدت إنجي أن العريس أراد أن يعبر عن فرحته بأسلوبه الخاص، ورمي الأموال على عروسه من باب الحرية شخصية.

كان فرحان بيها وقعد يرمي فلوس.. وكل واحد في بلده عنده عادات وتقاليد.. بهذه العبارة فسرت إنجي المشهد الذي أغضب الكثير خلال حفل الزفاف، حينما نقط العريس عروسه وسط المعازيم.

وعن أخذ إنجي للأموال التي رشقها العريس الخليجي على عروسته قالت في هذا الصدد: أنا مش متضايقة أنا كنت فرحانة بيهم وكل واحد حر، وهو شايف اللي كانوا موجودين في الفرح ناس غريبة ويستاهلوا كل خير.

واستكملت إنجي: إحنا كنا في فرح، ودا حرية شخصية، والعروسة ليها أب وإخوات وموافقين، وسايبين الناس تتكلم..لأنها سافرت وبتقضي شهر العسل ومش فارق معاها كلام الناس.

واختتمت إنجي حديثها: هو لو كان غلط الغلط من اللي كان بيصور بس معلش حصل خير، أهلها ولا تكلموا ولا قالوا أي حاجه.. والعريس كان فاهم إنه كده هيبسطها.

المصدر: القاهرة 24