مصر.. هيئة العلماء بالأزهر توضح الحكم الشرعي لاستخدم زجاجات الخمر الفارغة (فيديو)

أوضح الدكتور علي جمعة، مفتي مصر الأسبق، عضو كبار هيئة العلماء بالأزهر الشريف، الحكم الشرعي لاستخدام بعض زجاجات الخمر الفارغة لتزيين البيت.

وعبر مقطع فيديو نشره على صفحته الشخصية في "فيسبوك"، رد علي جمعة على سؤال مفاده: "هل يجوز استخدام بعض زجاجات الخمر الفارغة لتزيين البيت فهل في ذلك شيء؟"

وأوضح جمعة قائلا: "لا شيء في استخدام زجاجات الخمر الفارغة"، مستشهدا في ذلك بفعل النبي "عندما أفرغ آنية الخمر..أمر بكسرها، فقالوا.."هل نستفيد منها يا رسول الله؟" قال "إذا فذاك"، وترك لنا الاستفادة من أمثالها".

وتابع مفتي مصر الأسبق: "هناك أمر آخر وهو أن زجاجات الخمر تكون مصنوعة بهيئة جميلة جدا للترغيب في المعصية وعلى أشكال عجيبة لحب المعصية، ولا ضرر من الاستفادة بها لشرب الماء ولكن بالنظر إلى جمال تناسق الصنعة فقط".

المصدر: "مصراوي"