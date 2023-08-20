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الدموع في عينيه.. شاعر سعودي شهير يطلب السماح من والده ويهديه سيارة (فيديو)

مجتمع

الدموع في عينيه.. شاعر سعودي شهير يطلب السماح من والده ويهديه سيارة (فيديو)
Sputnik
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر للشاعر السعودي الشهير علي بن حمري وهو يطلب السماح من والده ويهديه سيارة، ما أثار تفاعلا كبيرا.


وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو بشكل كبير، حيث ظهر علي بن حمري وهو يقف وسط مجلس مليء بالرجال والأقارب، فيما خاطبهم قائلا:" اسمحولي أقول كلام طبيعي ما كتبته ولا شيء "، ثم بدأ يثني على والده.

وخلال حديثه، عدد الشاعر أفضال ومكارم والده، مضيفا: "ضميت عيالك وضميت خواتك وأحفادك"، ثم أجهش بالبكاء وطلب من والده أن يسامحه.

وتوجه لوالده أمام الحضور قائلا: "زوجتني، وأكلتني، وضفيتني، الله يخليك لنا"، ثم عاد وطلب من والده أن يرضى عنه.

هذا ورد الأب عليه بالقول: "الله يسامحك ويطول عمرك وأنت نجم من نجم قحطان ولو زعلت ما زعلت إلا على عيالي".

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع مقطع الفيديو بشكل كبير، حيث علق أحدهم قائلا: "جمايل الأب ما تنلحق..والله كل ابن يحاول ان يرد شي ويقدم له شي وهو حي ..ولذلك لم يستطع تمالك نفسه ودموعه غصب نزلت..الأب مكانه كبير في حياة الأبناء..لا تشعر بذلك إلا عند فقده"، وأضاف آخر: "الله يحفظه".

المصدر: RT

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