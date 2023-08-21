الجمعية الطبية الأمريكية تقترح "تكاليف إضافية" على دافعي الضرائب للمساهمة في إجراء مثير للجدل

اقترحت الجمعية الطبية الأمريكية (AMA) مساهمة دافعي الضرائب الأمريكيين في إجراء هام عبر علامة التبويب الخاصة بزراعة الرحم للنساء المتحولات.

وأوضحت المنظمة أن هذه الجراحة، التي يمكن أن تكلف مئات الآلاف من الدولارات لكل حالة، ستساعد في تحسين صحة ورفاهية الذكور البيولوجيين الذين يتم تحديدهم على أنهم إناث.

وفي إصدار يونيو من مجلة الأخلاقيات Journal of Ethics التي نُشرت هذا الأسبوع، زعم المعدون أن العديد من عمليات زرع الرحم الناجحة بين النساء من المحتمل أن تثير الاهتمام بين المتحولين جنسيا أيضا.

ومع ذلك، هناك عقبة كبيرة في طريقهم: السعر الباهظ الذي يتراوح بين 100000 و300000 دولار.

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وجادل المقال بأن مثل هذه الجراحة يجب أن تكون مدعومة جزئيا على الأقل من قبل الحكومة - كما هو الحال مع عمليات الزرع الأخرى - لأنها "ضرورية للرفاهية".

وافترض المعدون أن "النساء المتحولات الراغبات في الحمل يمكن أن يبررن بشكل معقول دعم دافعي الضرائب (UTx) لعدد من الأسباب"، مضيفين أن عدم قدرتهن على الإنجاب "قد يتسبب بهن في تجربة التنافر النفسي بطريقة تقوض صحتهن ورفاهيتهن".

وأشار المقال إلى أنه، بصرف النظر عن النساء المتحولات، قد يرغب بعض الرجال المتحولين أيضا في إجراء عملية زرع الرحم "للحمل بالأطفال". وأشار المعدون، مع ذلك، إلى أن مثل هذه الحالات ينبغي أن تعامل على أنها قضايا ثانوية الأهمية.

ووفقا لموقع wombtransplantuk.org، اعتبارا من 1 يونيو 2023، تم إجراء حوالي 100 عملية زرع رحم في جميع أنحاء العالم، مع ولادة ما يقرب من 50 طفلا سليما نتيجة لذلك.

المصدر: RT